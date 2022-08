Ney Lima é desclassificado de processo seletivo de A Fazenda - Reprodução do Instagram

Publicado 30/08/2022 10:32 | Atualizado 30/08/2022 10:38

Rio - Ney Lima, de 25 anos, ficou bolado após ter sua participação em 'A Fazenda', da Record TV, cancelada. O influenciador digital revelou através do Instagram Stories, na noite desta segunda-feira, que conversou com a psicóloga do reality, gastou cerca de 20 mil reais em roupas e até pediu para as gravações de seu personagem na série “A sogra que te par*u”, da Netflix, fossem adiantadas devido o confinamento.

“Tô put* da vida. Cheio de ódio. Vou falar mesmo, não vou levar pro túmulo não. Minha assessora me ligou e disse que esse ano ia rolar. Mandou um áudio do pessoal de lá da produção com umas perguntas, respondi. Marcaram a reunião online, durou duas horas", disse ele, que alertou sua assessora em relação as gravações de “A sogra que te par*u”, da Netflix. "Ela falou: 'Ney, você vai ter que escolher: ou 'A Fazenda' ou a Netflix'. Fiquei transtornada", desabafou.

Em seguida, Ney contou que seu agente conseguiu negociar com a plataforma de streaming e adiantou suas filmagens. "Diminuiu meu personagem na série porque eu disse que em setembro ficaria off. Quando foi essa semana, passei pela psicóloga (de A Fazenda). Mas não rolou. Tinha uma pessoa com o mesmo perfil que o meu. Então, não rolou. Chocada fiquei. Encomendei bota. Foi mais de R$20 mil que gastei só de roupa. R$3 mil de bota. Paguei R$1.500 em ensaio fotográfico. E aí me lasquei. Fiquei put**. Abri mão de uma coisa grande na minha vida. Foi uma sacanagem", destacou.