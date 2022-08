Susana Naspolini e a mãe, Maria Dal Farra - Reprodução Internet

Publicado 30/08/2022 10:31

Rio - A repórter Susana Naspolini, de 49 anos, postou nos Stories, do Instagram, uma foto em que aparece ao lado da mãe, Maria Dal Farra, indo a uma sessão de quimioterapia. A jornalista está em sua quinta luta contra o câncer, dessa vez em um osso da bacia. "Quimioterapia, aí vamos nós! Eu e a minha mamãe, companheira de todas as horas", escreveu Susana na legenda da imagem.

Susana Naspolini revelou que estava enfrentando a doença novamente no dia 23 de março. Na época, ela comentou que a doença não estava regredindo com o tratamento via oral e que precisaria fazer uma quimioterapia venosa. "Eu estou meio triste ainda porque não contava com essa rasteira. Queria seguir meu trabalho, mas não é como a gente quer. Estou dando essa parada obrigatória", disse.

Desde então, Susana tem compartilhado seu tratamento com os seguidores nas redes sociais. Ela também mostrou o momento em que decidiu raspar a cabeça por conta da queda de cabelo provocada pela quimioterapia.