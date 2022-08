José Loreto e Rafa Kalimann - Reprodução/Instagram

Publicado 29/08/2022 21:09

Rio - Rafa Kalimann foi a convidada do "PodDelas" desta segunda-feira e falou sobre o início do namoro com José Loreto, que assumiu no início deste mês. A influenciadora explicou que conheceu o ator em 2007, mas voltou a encontrá-lo recentemente, quando os dois começaram a ter sentimentos românticos um pelo outro.

"Foi em 2007. Vim para cá [São Paulo] por causa de um concurso de modelos, e ele ia palestrar nesse concurso, tinha acabado de fazer 'Malhação'. Ele estava num bar da esquina da Ipiranga com o São João, amo que isso é uma música do Caetano, e pedi para minha mãe fazer uma foto. Ele foi superquerido. Eu adorava ele, achava ele gato, só que eu era muito novinha, não tinha malícia nenhuma. Era uma coisa de fã. Revelei e guardei essa foto por muito tempo", relatou a ex-BBB para as apresentadoras Tatá Estaniecki e Boo Unzueta.

Depois, Rafa contou que o casal se reencontrou em uma gravação do "Domingão do Huck", da TV Globo. "A gente já tinha se falado muito rápido antes por amigos em comum. No 'Domingão', a gente se olhou e falou: 'Eita, está diferente'. Meu salto quebrou, ele catou meu pé e levou meu salto embora. Tem uma história de Cinderela contemporânea no meio. Teve uma coisa que mexeu com os dois", confessou ela.

Em outro momento, a apresentadora comentou um vídeo que viralizou recentemente em que Rafa observa José servindo café com uma expressão que internautas apontaram ser de "tesão". "A gente é muito fofo junto. A gente está naquela fase boa, e ele é muito humano, profundo. Todo mundo que tem acesso a ele fica muito aceso quando está perto dele. Ele é contemplativo. Ele fez aquele vídeo servindo café, e eu com a maior cara de boba. Foi para o Twitter e a galera falou que eu estava com tesão nele. Isso viralizou, e eu fiquei muito brava. Normalmente, eu tenho mesmo, mas não ali, não daquele jeito", esclareceu.