Carmo Dalla Vecchia e Kaysar Dadour nos bastidores da novela ’Cara e Coragem’Reprodução Internet

Publicado 30/08/2022 10:52

Rio - O ator Carmo Dalla Vecchia, de 51 anos, postou no Instagram, nesta segunda-feira, uma foto em que aparece com a cabeça apoiada no ombro de Kaysar Dadour, de 33, e aproveitou para brincar com o amigo. "Só para dizer que o Kaysar é muito fofo. Sorte dele eu já ser casado, caso contrário, não teria escapatória", escreveu na legenda da imagem.

"Te amo, seu gostoso", respondeu Kaysar nos comentários. Carmo ainda brincou: "Vamos fazer uma foto juntos para o Onlyfans". E Kaysar concordou. "Vai ser top", disse o sírio. Carmo Dalla Vecchia é casado com o autor de novelas João Emanuel Carneiro, com quem tem dois filhos. O ator e Kaysar Dadour se conheceram e ficaram amigos nos bastidores das gravações da novela "Cara e Coragem".