Anitta ’trava’ na balada e viralizaReprodução Internet

Publicado 30/08/2022 13:37 | Atualizado 30/08/2022 13:44

Rio - Um vídeo em que a cantora Anitta aparece celebrando sua vitória no Video Music Awards, da MTV, viralizou nas redes sociais. Ela foi vencedora da categoria "Melhor Artista Latino" com a música "Envolver" e se tornou a primeira brasileira a ser ganhadora da premiação. Nas imagens que viralizaram, a artista aparece em uma balada, com um copo de bebida na mão e fazendo uma dança estranha. Anitta estava acompanhada por amigos, como J. Balvin, e pelo namorado, Murda Beatz.

"Queria estar em situação de Anitta no momento: bêbada, torta de gostosa, rica e premiada", disse uma pessoa no Twitter. "Eu depois de quatro latinhas fico assim", afirmou outra internauta. "Se até a Anitta trava no meio da balada quem sou eu na fila do pão pra não fazer igual", escreveu outra pessoa.

Anitta reiniciando no meio da balada pic.twitter.com/WXOaKufYWG — Stephanie Ender - BLOG (@celebritiesbc) August 30, 2022