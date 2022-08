Vitória Strada mostra alongamento na academia e impressiona com flexibilidade - Reprodução/Instagram

Publicado 30/08/2022 16:25

Rio - Vitória Strada deixou os fãs de queixo caído, nesta terça-feira, ao compartilhar um registro de seu treino na academia. Em vídeo publicado no Instagram, a atriz participa de um desafio que consiste em se alongar de costas no chão, usando apenas uma das mãos. Colocando a flexibilidade pra jogo, a campeã da "Dança dos Famosos" deste ano impressionou os seguidores com o exercício.

"O jeito que você é a mulher elástica é diferente", disparou uma internauta, nos comentários da publicação. "Quero ter essa flexibilidade um dia", disse outra pessoa. "Me deu labirintite", brincou mais uma seguidora. "A flexibilidade de milhões", comentou a atriz Anna Rita Cerqueira.

