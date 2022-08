Titi Müller é afastada da transmissão do Rock in Rio - Reprodução/Instagram

Publicado 30/08/2022 15:33

Rio - A exibição do Rock in Rio no Multishow sofreu um desfalque de última hora após Titi Müller anunciar em seu Instagram que não participará da transmissão do festival. A apresentadora passou por uma cirurgia na coluna e não conseguiu autorização médica para trabalhar no evento. Em seu lugar, o canal convocou o ex-VJ da MTV, Didi Effe.

fotogaleria "Brazil, I'm devastated. Depois de uma longa avaliação e muitas conversas entre a equipe médica que cuida dos funcionários da Globo e o pessoal que cuida da recuperação da minha coluninha guerreira, a conclusão é que infelizmente não vou poder participar da transmissão do Rock in Rio esse ano. Mas não poderia ter ninguém melhor para me substituir, @didif vai me representar MUITO. Te amo amigo e sei que você vai arrasar demais, como sempre. Obrigada todos os meus colegas que estão cuidando de mim com tanto amor. É um privilégio fazer parte desse time e estarei mandando todas as melhores energias e aplaudindo todo mundo que já tá ralando pra colocar esse espetáculo no ar. @multishow, amo vocês", comunicou.

O Rock in Rio será realizado no Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca. Os shows acontecem nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro.