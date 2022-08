Viviane Araújo prevê nascimento do filho para os próximos dias - Reprodução/Instagram

Publicado 30/08/2022 17:57

Rio - Viviane Araújo está na reta final de sua primeira gravidez e cada vez mais ansiosa para o nascimento de Joaquim, fruto do casamento com Guilherme Militão. Nesta terça-feira, a atriz revelou que completa 40 semanas de gestação no fim de semana e prevê que o filho pode nascer nos proximos dias.

"Sabe o que estou sentindo aqui? Que daqui a pouco essa barriguinha aqui não vai ter mais", declarou a artista, em vídeo nos Stories do Instagram. "Estou com quase 40 semanas e o Joaquim nem dá sinal!", brincou Vivi.

Em seguida, a mamãe de primeira viagem confessou que terá saudades do barrigão: "Vou sentir falta. Tão gostoso ter ele aqui dentro. Claro que estou doida, louca, para ter ele aqui nos meus braços. Mas ele vai vir a hora que ele quiser, estou muito ansiosa, não vejo a hora", completou ela.

Viviane ainda abriu uma enquete para perguntar o opinião dos fãs sobre a data em que o Joaquim deve vir ao mundo. A artista dividiu as opções entre antes e depois do próximo sábado, dia 3, quando completa 40 semanas de gravidez.