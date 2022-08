Jade Picon fala sobre manter discrição após polêmicas - Reprodução/Instagram

Publicado 31/08/2022 08:55

Rio - Jade Picon usou as redes sociais, na última terça-feira, para responder perguntas dos seguidores sobre sua vida profissional e pessoal . Quando questionada sobre o porquê de manter-se calada frente às polêmicas que envolvem seu nome, a influenciadora explicou que preza por manter a saúde mental antes de qualquer coisa.

"Por que prefere o silêncio diante de tantas coisas sobre você?", quis saber um seguidor. "Prefiro a minha saúde mental acima de qualquer coisa. Desde os doze anos que estou na internet", iniciou Jade via stories. "Se eu for parar para responder tudo o que falam sobre meu nome, desde verdades a mentiras, me pronunciar... Não vou me fazer refém do que as pessoas acham, dando essa energia de mim e o meu tempo, porque vai me fazer mal. Foi um mecanismo que encontrei há muito tempo", acrescentou.

Segundo a ex-BBB, adotar um pronunciamento apenas seria viável em casos extremos. "Não sei nem o que tem que acontecer. Geralmente seguro a minha onda e deixo. Quer falar em cima do meu nome? Beijo para você. O máximo que vai ter de mim é o meu silêncio. É sobre a minha paz. Prefiro ficar caladinha para vencer", concluiu.

Recentemente, Jade Picon foi vista aos beijos com o surfista Gabriel Medina, em uma festa no Rio. Os boatos de que eles estariam juntos começaram a surgir após a saída da influencer do "BBB 22". Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre os registros românticos, que circulam pelas redes sociais.