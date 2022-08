Flávia Pavanelli afirma não se arrepender de retirada de preenchimento labial - Reprodução / Instagram

Flávia Pavanelli afirma não se arrepender de retirada de preenchimento labialReprodução / Instagram

Publicado 31/08/2022 09:28

Rio - Flávia Pavanelli usou as redes sociais, na última terça-feira, para responder dúvidas dos fãs sobre assuntos diversos. No Instagram, a influenciadora foi questionada sobre sentir falta dos antigos lábios carnudos, resultados de um preenchimento labial, e admitiu que sente-se mais bonita agora, ao natural.

"Sente falta do 'bocão' de antes?", quis saber um internauta. "Hoje me acho muito mais delicada e natural", afirmou Flávia, acrescentando que só notou a verdadeira diferença após reverter completamente o procedimento estético. "Só percebi isso depois que removi total o preenchimento", concluiu.

A opção pela reversão do processo ocorreu no início deste ano. Na época, a influencer afirmou que havia estranhado a mudança no tamanho dos lábios, mas que gostou do resultado inicial. "Confesso que ainda estranho um pouco quando estou sem maquiagem/contorno com lápis no lábio. Mas estou gostando, sim. Minha aparência ficou mais leve, vocês também acharam? Pretendo colocar um pouquinho ainda, mas bem mais natural do que eu tinha antes", disse na ocasião.