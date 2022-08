Ivete Sangalo faz homenagem para Daniel Cady no Dia do Nutricionista: ’o melhor’ - Reprodução Internet

Ivete Sangalo faz homenagem para Daniel Cady no Dia do Nutricionista: ’o melhor’Reprodução Internet

Publicado 31/08/2022 11:02

Rio - A cantora Ivete Sangalo, de 50 anos, fez uma homenagem para o marido, Daniel Cady, de 37, nesta quarta-feira, data em que é comemorado o Dia do Nutricionista. Ivete postou uma foto em que aparece beijando Daniel e se declarou. "Hoje é o Dia do Nutricionista. Nós temos o melhor", escreveu na legenda da imagem.

fotogaleria

Ivete Sangalo e Daniel Cady são casados desde 2011. Os dois têm três filhos: Marcelo, de 12, e as gêmeas Marina e Helena, de 4. Recentemente, a cantora também fez uma homenagem para Daniel no Dia dos Pais. "Ele é um cara muito especial. Pelo exemplo ele arrasta essa trupe apaixonada. Daniel, seus filhos te amam e te admiram, pois compreendem a sua essência e sua energia. Eu sou feliz de partilhar a alegria de ter filhos com você. Você merece muito todo esse amor. Viva o papai mais gatinho e mais legal do mundo! Te amamos, seu fofinho", escreveu ao postar uma foto do marido com os filhos.