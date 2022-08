Leonardo DiCaprio - Divulgação

Leonardo DiCaprioDivulgação

Publicado 31/08/2022 10:02 | Atualizado 31/08/2022 11:47

Rio - O namoro do ator Leonardo DiCaprio, de 47 anos, com a modelo Camila Morrone, de 25, chegou ao fim nesta terça-feira, de acordo com os tabloides britânicos. Com isso, o artista segue invicto sem namorar mulheres que tenham mais de 25 anos. Camila é a oitava namorada com quem o ator termina antes de chegar aos 26. Camila e Leonardo DiCaprio ficaram juntos por cinco anos. O namoro começou quando a modelo tinha 20 e o ator 42.

fotogaleria

Desde que seus relacionamentos começaram a ser noticiados, Leonardo DiCaprio nunca namorou uma mulher de 26 anos ou mais. Em 1999, o ator namorou a modelo brasileira Gisele Bündchen. Na época, ela tinha 18 anos. O relacionamento chegou ao fim quando ela tinha 23.

Em seguida, Leo se envolveu com a modelo israelita Bar Rafaeli. Ela ficou com o ator dos 20 aos 25 anos. A atriz Blake Lively teve um curto relacionamento com DiCaprio quando ela tinha 23 anos. Em 2012, o ator se relacionou com a modelo Erin Heatherton, que na época tinha 22 anos. De 2013 a 2015, DiCaprio namorou a modelo alemã Toni Garrn, mas o romance chegou ao fim quando ela completou 21 anos.

A atriz Kelly Rohrbach namorou Leo DiCaprio durante o ano de 2015, quando ela tinha 25 anos. Ela não chegou a completar 26 anos com o ator. O artista também namorou Nina Agdal e o romance também acabou antes de ela passar dos 25. Depois, DiCaprio começou seu namoro com Camila Morrone, com quem terminou nesta terça-feira.

Com mais esse término, os internautas voltaram a fazer piadas sobre o assunto nas redes sociais.