Lúcia Alves, de 73 anos, é internada em hospital do Rio. Ela luta contra um câncer no pâncreasDivulgação / TV Globo

Publicado 31/08/2022 13:35

Rio - A atriz Lúcia Alves, de 73 anos, recebeu alta do Hospital São Lucas, em Copacabana, Zona Sul do Rio, na última quinta-feira (25). A veterana da TV, que sofre de um câncer no pâncreas, estava internada na unidade de saúde desde o último dia 19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital, ao Dia, nesta quarta-feira.

"A paciente Lúcia Alves da Silva esteve internada no Hospital São Lucas Copacabana de 19/8/22 a 25/8/22. Em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados, o hospital não tem autorização para passar informações sobre o estado de saúde dos pacientes", informa a nota.

Entre os trabalhos de destaque de Lúcia Alves em novelas da TV Globo estão: "Irmãos coragem" (1970), "Malu mulher" (1979), "Plumas e Paetês" (1980), "Tititi" (1985), "Anos dourados" (1986), "Barriga de aluguel" (1990) e Irmãos Coragem (1995). Nos anos 2000, a atriz fez uma participação em "O cravo e a rosa", atualmente no ar no 'Vale a Pena Ver de Novo'. O último trabalho da veterana na telinha foi em "Joia Rara", em 2013. Ela também tem uma extensa carreira no teatro e no cinema.