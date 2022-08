Fernando Scherer comemora chega dos netos, Mel e Bento, filhos de Isabella Scherer - Reprodução / Instagram

Publicado 31/08/2022 12:21

Rio - Fernando Scherer, o Xuxa, usou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira, para comemorar o nascimento de seus netos, os gêmeos Mel e Bento, filhos de Isabella Scherer e Rodrigo Calazans. No Instagram, o ex-nadador compartilhou registros do momento em que a filha deu à luz e escreveu um texto carinhoso.

"Ser pai é uma benção, mas ser avô me pegou de surpresa. Nunca imaginei que poderia sentir esse amor assim. Um amor como deve ser o amor. Amor é livre, e deixa o outro ser livre. Hoje é assim que me sinto ao lado deles, sem obrigações que os pais têm, mas com toda atenção, amor e presença em cada momento", iniciou Fernando na legenda da publicação.

"Quero agradecer ao Calazans por ser esse ser humano incrível e que está ao lado da minha joia, Isa, para criarem esses dois 'seres humaninhos' lindos e de luz. Prosperidade e abundância são poder reunir a família no final de semana, e a minha só cresce", concluiu.

Na rede social, a mãe de Isabella, Vanessa Ribeiro, também festejou a chegada das crianças. "Que dia! Essa semana comecei vivendo um dos momentos mais emocionantes da minha vida! Ver o nascimento dos meus netos foi um momento mágico e encantador, não tenho como explicar em palavras o que estou sentindo! Viver pra ver o amor se multiplicar é mágico!", escreveu. "Obrigada minha filha, Isabella Scherer, e ao meu genro, Calazans, por me proporcionar esse momento! Sejam muito bem-vindos, Mel e Bento! Amo muito todos vocês com todo meu coração!", finalizou Vanessa.

Os bebês nasceram na segunda-feira (29), na maternidade Pro Matre em São Paulo. "A recuperação da Isa foi um pouco difícil, ela passou mal após o parto, teve alguns enjoos e aumento da pressão, mas agora está super bem", informou o empresário da atriz, na última terça-feira.