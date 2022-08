Felipe Becari - Reprodução/Internet

Rio - Felipe Becari, atual namorado de Carla Diaz, foi alvo de críticas dos internautas após sua entrevista para o podcast "Diário da Polícia" viralizar. No trecho, o vereador e candidato a deputado federal afirmou que não são apenas pessoas pretas e pobres que sofrem preconceito, e que também foi discriminado por ser branco, loiro e ter olhos claros.

"Preconceito só quem sofre é preto e pobre? Isso é mentira. A luta, eu valorizo… Pô, cara, estou na luta contra a violência doméstica, faço coisa sobre autismo. Senso de justiça. Mas se eu sair daqui agora e ver alguém sendo destratado na rua, chamado de fedido ou qualquer tipo de preconceito, eu vou pra cima do cara. Eu odeio preconceito", disse.

"Não é um filhinho de papai, de berço de ouro falando. Você entra na polícia loirinho, de olho verde e branquinho… Quando eu entrei eu tinha menos barba ainda, eu sofri um preconceito do car*lho. Eu joguei bola a vida inteira. Eu era atacante, e a categoria de base inteira, os zagueiros [eram] aqueles p*ta 'negão' e tal, ficavam pegando na minha bunda, dizendo que iam me pegar. Diziam que eu era parecido com as meninas que eles estavam saindo. O preconceito existe. Eu falava 'Vem pra cima então, mano, está esperando o quê?'", concluiu.

O comentário de Felipe Becari não agradou os internautas, que ainda relembraram um posicionamento da atriz após sua saída do "BBB 21". "A Carla Diaz quase surtou quando saiu do 'BBB' e descobriu que processaram a Lumena por racismo reverso em nome dela e o cara vai e me solta uma dessa num podcast...", disse um internauta. "Passando aqui pra deixar minha solidariedade ao homem branco, hétero, rico, de olhos verdes e barba rala que sofre preconceito diariamente. Força guerreiro", ironizou outro.



