Zilu se irrita com pergunta sobre ainda amar Zezé Di CamargoReprodução / Instagram

Publicado 09/09/2022 12:30 | Atualizado 09/09/2022 12:31

Rio - Zilu Godoi usou as redes sociais, na última quinta-feira, para matar a curiosidade dos fãs e acabou recebendo algumas mensagens inconvenientes. No Instagram, a empresária abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seguidores e foi surpreendida por uma pessoa que questionou se ela "ainda ama" Zezé Di Camargo, com quem foi casada por 32 anos.

"Preguiça desse tipo de pergunta. Melhor fingir demência", replicou Zilu sobre nutrir qualquer sentimento pelo ex-marido. Durante o antigo casamento, os dois tiveram três filhos, Igor, Wanessa e Camilla Camargo.

A seguir, uma pessoa quis saber o porquê de Zilu ainda "carregar" o sobrenome Camargo. "Eu não 'carrego', porque isso não é um fardo. Eu tenho o Camargo porque no divórcio foi meu ex-marido que pediu para mantê-lo", disparou a empresária.

Durante a interação, alguns usuários demonstraram interesse em saber mais do cotidiano de Zilu. "Por que você não mostra o seu dia a dia? Você tem vergonha ou não gosta?", perguntou uma fã. "Eu não tenho essa necessidade de ficar expondo tudo, ficar me filmando, mostrando o que é meu, o que eu fiz ou deixei de fazer... Eu não me sinto à vontade em ficar me autoafirmando, como se a rede social tivesse que me 'aceitar'!", disse a ex-esposa de Zezé. "Eu mostro o que acho legal de mostrar... Às vezes, mostro os lugares que vou... E assim, pretendo continuar!", acrescentou.