Iza arrasa em clique de biquíni - Reprodução do Instagram

Iza arrasa em clique de biquíniReprodução do Instagram

Publicado 09/09/2022 12:45

Rio - Iza, de 32 anos, arrancou suspiros dos internautas ao publicar duas fotos de biquíni no Instagram, nesta quinta-feira. Nas imagens, a cantora aparece se refrescando em um chuveirão e esbanja sensualidade. A boa forma da artista, inclusive, chamou a atenção.

fotogaleria

"Tô de cabeça feita, deixa a onda bater", escreveu ela na legenda, fazendo referência a um trecho de sua nova música 'Mole'. Através dos comentários, fãs e amigos da artista se derreteram por ela. "Espetáculo", disse Reynaldo Gianecchini. Ivete Sangalo concordou: "Espetacular". "Essa mulher não existe, é uma deusa", opinou um internauta. "Significado de perfeição", destacou outro.

No último dia , Iza fez história e se tornou a primeira mulher preta a se apresentar no Palco Mundo, do Rock in Rio. Um dos momentos mais emocionantes do show foi a performance de "No Woman, No Cry", de Bob Marley, em que a cantora celebrou a trajetória de mulheres negras acompanhada pela mãe, Isabel Cristina, ao piano.