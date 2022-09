Pequena Lo é desrespeitada por famosa no Rock in Rio - Reprodução do Instagram

Pequena Lo é desrespeitada por famosa no Rock in RioReprodução do Instagram

Publicado 09/09/2022 13:48

Rio - A influenciadora digital Pequena Lo revelou que foi desrespeitada por uma famosa na área Vip do Rock in Rio, na noite desta quinta-feira. Sem citar nomes, a humorista explicou através de suas redes sociais que o mal estar aconteceu após ela pedir um espaço na área externa do local para assistir um dos shows do palco mundo.

"Meu Deus, como eu tenho PAVOR de pessoas que são famosas e absurdamente metidas, e por isso acham que podem desrespeitar as pessoas. Acabei de passar por uma aqui no VIP do Rock in Rio péssima, que ódio", escreveu Pequena Lo no Twitter.

"Pediram licença pra ela, pra eu chegar perto da grade pra ver o show. Ela simplesmente manda assim: 'Ela pode ficar ali pro lado? Porque eu tô com essas duas amigas minhas aqui, e a gente quer curtir juntas'. Gente, juro, as pessoas em volta ficaram assim '???' com a falta de noção", prosseguiu. "O que me deixou bolada foi que ela ficava cochichando com as amigas, achando ruim como se eu não pudesse tá ali. Sai fora, fia, vaza", desabafou a influenciadora.

Através do Instagram Stories, Pequena Lo deu mais detalhes sobre a situação. "Respeito é bom e cabe em qualquer lugar. A pessoa não é obrigada a ficar rindo toda hora, mas ela precisa ter respeito e educação. Foi um caso de grosseria e falta de educação. A primeira impressão que ela passou é mal educada e grossa. Fui no Vipão e depois fui para uma área lá pra ver os shows que eu quero", começou.

"Chegando nessa área, pedimos licença para as pessoas educadamente e perguntei se tinha como entrar com a motinha no espaço para ver o show. Era só pras pessoas chegarem pro lado para eu encaixar a cestinha da moto. Até então não sabia quem era, só que era famosa... Na hora que pedimos licença, ela falou: 'tem como ela chegar pro lado? Eu e minhas amigas queremos ver o show juntas.' Falei: 'Sua amiga pode ir pro lado'. Mas a amiga dela não quis passar. Nisso ela começou a dançar sem parar, mexer no cabelo, blusa, porque sou baixa e ela fazendo isso estava tampando minha visão. Eu não preciso mentir. Tinha gente que queria tirar satisfação e eu não deixei. Mesmo ela fazendo isso, eu não briguei com ela. A gente sabe que quando ela é soberba, ela vai achar que está certa", finalizou.