Silvio Santos recusa foto com fã - Reprodução Internet

Silvio Santos recusa foto com fãReprodução Internet

Publicado 09/09/2022 16:22

Rio - O apresentador Silvio Santos, de 91 anos, viralizou após um vídeo em que aparece negando posar com um fã caiu nas redes sociais. Nas imagens, o veterano é abordado por um rapaz ao sair do salão de seu cabeleireiro, Jassa, em São Paulo. O homem pede uma foto com Silvio e diz que viajou apenas para vê-lo, mas ainda assim não é atendido.

fotogaleria

"Eu vim do Rio de Janeiro, Silvio", diz o rapaz, ao abordar o apresentador. Algumas pessoas da equipe de Silvio pedem para que todos esperem em uma fila, mas o dono do baú apenas entra no carro e vai embora aparentando irritação.