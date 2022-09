Rafa Brites leva filhos para a feira - Reprodução/Internet

Rafa Brites leva filhos para a feiraReprodução/Internet

Publicado 10/09/2022 12:58 | Atualizado 10/09/2022 13:01

Rio - Rafa Brites aproveitou a manhã de sol deste sábado (10) no Rio. A repórter foi fazer compras na feira e levou os filhos Rocco, de 5 anos, e Leon, de apenas 6 meses. No passeio, a jornalista mostrou as crianças descobrindo novos sabores enquanto ela saboreava um delicioso pastel.

fotogaleria

Os filhos são fruto do casamento com o também jornalista, Felipe Andreoli, com quem viajou para a Europa recentemente sem as crianças. Nos vídeos divulgados em seu Story, a apresentadora aparece dando frutas ao bebê enquanto ouve e acompanha o maior em suas descobertas pela feira. "Nada mais gostoso que feira", escreveu a jornalista em um dos vídeos.