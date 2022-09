Elenco de Pantanal faz confraternização - Reprodução Internet

Elenco de Pantanal faz confraternizaçãoReprodução Internet

Publicado 11/09/2022 15:58 | Atualizado 11/09/2022 16:15

Rio - O clima de saudades está no ar! Com a chegada do final de 'Pantanal', o elenco da se reuniu em mais uma confraternização e José Loreto compartilhou o clique do grupo com a presença da namorada Rafa Kalimann neste domingo (11). Na legenda da foto, o ator escreveu: "Nossas confraternizações de sempre!!! Não basta gravar todos os dias juntos!! Pantalovers is in the house".

Nos comentários, o clima é de nostalgia e não faltou amor pela parte dos fãs, amigos e outros atores. Uma internauta que acompanha a novela abriu seu coração: "Lindos, que novela maravilhosa, vai deixar saudades", e "Esta novela vai deixar saudades...que elenco perfeito" foi o recado de outra. Fafá de Belém deixou seu comentário: "Eitaaaa"