Jojo Toddynho e Blogueirinha protagonizam briga no estúdio do Rock in RioReprodução Internet

Publicado 11/09/2022 18:01

Rio - Jojo Toddynho e Blogueirinha protagonizaram uma "briga" no estúdio do Multishow no Rock in Rio no último sábado (10). A falsa confusão começou quando a apresentadora fez comentários sobre o marido da cantora, que se "estressou" na mesma hora. Na mesa ainda estavam presentes as ex-BBBs Ana Clara e Mariana Gonzalez, que se contentaram em assistir o "confronto".

No entanto, neste domingo (11), a dona do sucesso "Que tiro foi esse" abriu uma live em seu Instagram e acalmou seus fãs. Após explicar que a amiga costuma provocar seus convidados e que a troca de farpas é normal, a cantora ainda brincou com a preocupação da comediante: "Ela me mandou direct pedindo desculpa, tadinha. Eu falei: 'para de loucura'".

Mais tarde no mesmo dia, Jojo postou em seu Story outra pequena explicação: "Gente a Blogueirinha é minha vida, eu sou apaixonada por ela! E a Blogueirinha é um personagem, não a levem pro coração. Nós somos amigas!"