Humberto Carrão e Bella Camero posam abraçadinhos - Reprodução Internet

Humberto Carrão e Bella Camero posam abraçadinhosReprodução Internet

Publicado 12/09/2022 10:41

Rio - O ator Humberto Carrão, de 31 anos, um dos solteiros mais cobiçados do pedaço, postou no Instagram uma foto em que aparece abraçadinho com a atriz Bella Camero. A postagem deixou as internautas lamentando o pouco tempo que o ator passou livre e desimpedido após o término de seu namoro com Chandelly Braz.

fotogaleria

Bella também compartilhou a mesma postagem de Humberto Carrão e escreveu: "Só nos conhecendo". Os dois trabalharam juntos no filme "Marighella", lançado em novembro do ano passado. "Mas é claro que o homem mais gostoso do Brasil ia passar dois segundos solteiro", lamentou uma internauta. A publicação dela já tem mais de 44 mil curtidas.