Sofia, filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, Helena, filha de Rodrigo Faro e Vera Viel e Eva, filha de Angélica e Luciano Huck, curtem o Rock in Rio 2022Leo Franco / AgNews

Publicado 12/09/2022 11:41 | Atualizado 12/09/2022 11:43

Rio - Sofia, primogênita de Grazi Massafera e Cauã Reymond, Helena, filha de Rodrigo Faro e Vera Viel e Eva, caçula de Angélica e Luciano Huck, foram clicadas enquanto aproveitavam o último dia de Rock in Rio. Nos registros, o trio aparece fazendo caras e bocas para as câmeras, em uma área VIP do evento.

As três meninas, que nasceram em 2012, chamaram atenção com seu estilo e carisma para com os presentes no sétimo dia do evento. Anteriormente, no terceiro dia do festival, Vera Viel compartilhou imagens de Eva e Helena, e comentou que a amizade das pequenas vem de muito tempo.

"A amizade é como as estrelas mesmo a distância, elas brilham. E assim é a amizade da Helena e a Eva desde pequenininhas", escreveu a esposa de Rodrigo Faro na legenda da publicação. "O tempo passa rápido demais!", acrescentou, na época.