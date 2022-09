Malvino Salvador - DivulgaÇÃO

Malvino SalvadorDivulgaÇÃO

Publicado 12/09/2022 13:57 | Atualizado 12/09/2022 14:55

Rio - Malvino Salvador marcou presença no penúltimo dia do Rock in Rio 2022 para prestigiar o show de uma de suas bandas preferidas, Coldplay, neste sábdo (10), e aproveitou para falar como seu posicionamento político tem influenciado nas suas relações. Em entrevista ao F5, o ator garantiu que não é bolsonarista.

fotogaleria

"Eu não sou Bolsonaro. Sou contra Lula. Voto em qualquer um menos no candidato do PT e como estou vendo o andamento deste pleito, o meu voto vai ser no Bolsonaro", comentou. "A administração do PT na minha opinião não contribui em nada no crescimento do país. Ficaram mais de uma década no poder e nada de fato mudou. O que eles sempre querem é ficar no poder", disse.

Votando na contramão da maioria dos seus colegas da classe artística, Malvino contou que desde que se posicionou contra Lula sentiu que alguns colegas passaram a evitá-lo. "É chato, mas eu não estou nem ai", afirmou ele.

O ator falou ainda sobre a possibilidade de encontrar a mulher do candidato do PT, Janja, em um dos camarotes do Rock in Rio. "Democracia é isso. Todo mundo conviver bem no mesmo espaço. Eu não tenho problema nenhum com ninguém", finalizou Malvino.