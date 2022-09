Coldplay foi uma das atrações mais aguardadas do Rock in Rio 2022 - MAURO PIMENTEL / AFP

Coldplay foi uma das atrações mais aguardadas do Rock in Rio 2022MAURO PIMENTEL / AFP

Publicado 12/09/2022 14:42

Rio - Depois de realizar um show memorável no Palco Mundo do Rock in Rio , os integrantes da banda Coldplay tiraram um dia de folga neste domingo. O vocalista do grupo britânico, Chris Martin, decidiu aproveitar para conhecer mais a cultura brasileira e foi visto curtindo uma música dos Paralamas do Sucesso na praia de Ipanema, Zona Sul do Rio.

fotogaleria

A banda de rock nacional compartilhou um vídeo no Instagram feito por um jornalista durante show ao vivo da banda Roda de Ska, que fez cover de uma canção dos Paralamas. "Chris Martin dançando Paralamas? (...) O ilustre Chris Martin disfarçado entre a galera curtindo uma música dos Paralamas, justamente 'Ska'! Viva o ska brazuca!", diz a legenda da postagem.

No último sábado, Martin subiu ao palco com Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion para uma apresentação que entrou para a história do Rock in Rio, na primeira edição do festival após a pandemia do coronavírus. Com muitos efeitos no palco e um repertório com grandes hits, com direito a música em português, o grupo foi um dos maiores destaques de todo o evento. A banda britânica reuniu um público de cerca de 100 mil pessoas, que usava pulseiras que piscavam e mudavam de cor em sincronia com as canções. A chuva e o vento gelado não foram empecilho para os fãs. Todos cantaram e dançaram do início ao fim da apresentação.

Confira: