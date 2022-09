Bruna Linzmeyer faz atividade física no mar da Praia do Copacabana e deixa os seios de fora. - JC PEREIRA/ AGNEWS

Publicado 12/09/2022 15:45

Rio - Bruna Linzmeyer mostrou que não se importa com o tempo chuvoso do Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (12), a atriz de "Pantanal" foi vista na orla de Copacabana, na Zona Sul da cidade, praticando exercícios físicos.

Bruna chegou de bicicleta, trocou de roupa no canto da areia e partiu para o mar, mas o que chamou a atenção dos presentes foi a tranquilidade da artista de exibir os seios ao vestir a roupa de mergulho. Nas fotos, a atriz aparece chegando, se trocando e saindo do mar feliz após mergulhar e realizar sua atividade física, mesmo com a temperatura máxima da cidade chegando a 21ºC.