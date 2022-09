Com chave de ouro, Dua Lipa encerra última noite de shows do festival Rock in Rio - AgNews

Publicado 12/09/2022 17:44 | Atualizado 12/09/2022 18:29

Rio - No último dia de Rock in Rio, domingo (11), Dua Lipa foi a última a se apresentar no Palco Mundo. A surpresa da noite foi o pedido da equipe da estrela de atrasar a transmissão oficial do canal Multishow em 30 minutos. Apesar de não ter justificativa, muitos telespectadores reclamaram, já que o show começou tarde, à meia noite do domingo. As críticas e revoltas se acentuaram nas redes socais após o diretor da TV Globo, Boninho, usar seu Twitter para reclamar das atitudes da cantora.

No Twitter, escreveu: "Todo @rockinrio tem que ter um piti de uma estrela e esse ano o prêmio foi para @dualipa ! Ela pediu que sua apresentação no @multishow tivesse um delay, atraso de 30 minutos. Pra que??? Essa galera que faz a transmissão é top! Merece respeito. Ah! Não da tempo de mudar nada"

Alguns seguidores do diretor responderam sem entender o posicionamento: "amado????? kkkkk", "CALA A BOC* BONINHO", "Do nada ? Kkkkk" outros mostraram que o problema não era só a artista: "E o prêmio falta de moral vai pra@multishowque não fecha um contrato decente com a organização do evento para que não deixasse essas coisas acontecerem."

Após internautas estranharem a declaração, Boninho continuou: "Outra coisa chata é essa obrigação de não mostrar o palco entre as músicas do show da @DUALIPA ! Esfria muito o clima para quem está em casa! @rockinrio @multishow", e finalizou dizendo: "Pra terminar essa vibe @DUALIPA … ele é gata, canta muito, esse feat com @Eltonofifcial Cold Heart é incrível! A culpa é lógico, do mala do empresário! Imagina se ele iria pensar nisso! Enfim, mandou muito bem no show @rockinrio @multishow"

Por outro lado, outros seguidores se solidarizaram com a opinião: "habla mesmo, fala mesmo! foi uma palhaçada viu, toda a equipe trabalhando direitinho pra isso acontecer.", "E o playback….tá se achando;bora dormir e deixar ela cantando sozinha", "Mala fora e dentro do palco." e "eita como ele tá revoltado (eu também" foram exemplos de fãs que também questionaram as escolhas da equipe de Dua Lipa.

Um fã em especial fez uma brincadeira e ganhou resposta direta do Boninho! Ao escrever: "Ih, não vai ter show da Dua Lipa no bbb23 galera", o diretor respondeu um "Não." bem seco

