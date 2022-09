Em podcast, Thaila Ayala fala sobre desafios da maternidade - Reprodução / Instagram

Rio - Thaila Ayala, de 36 anos, desabafou em entrevista ao podcast "Mil e uma Tretas", sobre os desafios enfrentados durante a gravidez e a amamentação. A atriz, que é mãe de Francisco, de 9 meses, afirmou que sua gestação não foi fácil e admitiu que odiou "todos os segundos" do período.

"Tive a pior gravidez do planeta Terra, os piores meses da minha vida. Odiei todos os segundos da minha gravidez. Pensava em não seguir com a minha vida", confessou a atriz. "Depois que consegui gerar e parir, mesmo correndo risco de vida — porque tive síndrome HELLP —, entendi que a mãe já é mãe pra caramba", acrescentou ao citar a doença de alto risco, que pode provocar pré-eclâmpsia e aumentar as chances de mortalidade da mãe e do bebê.

Durante o bate-papo, Thaila, que é casada com o ator Renato Goés, falou sobre a sensação de fracasso ao ter que suplementar a alimentação do filho ainda no hospital. "Meu filho nasceu de 33 semanas. Nasceu por 2,1 quilos, mas o bebê tem aquela perda, né?! Ele ficou com 1,850. Desde a maternidade, não me deram a possibilidade de não suplementar. Amamentava no peito e também dava o complementar. Ele nasceu muito prematuro e levou tempo para ganhar peso", explicou.

"Quando dei mamadeira, eu chorava tanto e tinha a sensação de que fracassei. Foi o pior momento", contou. "Tive mastite, tive ducto obstruído duas vezes e desmaiei de dor em uma das vezes que fui desobstruir. Até os 4 meses, ele ficou entre peito e mamadeira. Quando ele tinha 4 meses e tinha ficado gostoso amamentar, ele não quis mais o peito. Até o sexto mês, eu continuei tirando meu leite para dar na mamadeira", completou.

A atriz alegou que o período requer muita força das mulheres e opinou que os homens, provavelmente, não aguentariam enfrentar esse desafio. "Homens não conseguem fazer uma função do dia, como um pagamento, o que dirá gerar uma criança? Amamentar uma criança? Homem não conseguiria passar por um terço o que a gente passa, nem menstruar eles conseguiriam", concluiu.

