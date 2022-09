Bruna Biancardi e Bruna Marquezine - Reprodução/Instagram

Publicado 13/09/2022 11:59 | Atualizado 13/09/2022 12:15

Rio - Bruna Biancardi bateu um papo com os seus seguidores, nesta segunda-feira (12), nos stories do Instagram e aproveitou para responder algumas curiosidades. Ex de Neymar, a influenciadora revelou como lida com rivalidades criadas pelo público. Durante o namoro com o craque, ela sofreu hate de quem ainda apoiava o casal que ele formou com a atriz Bruna Marquezine por anos.



"Era tão sem fundamento que eu, simplesmente, não lidava/lido. Acho triste criarem rivalidade entre duas mulheres e incitarem ódio a uma delas, só por terem se relacionado com a mesma pessoa. Estamos em 2022", disse Bruna.



A influenciadora contou ainda como lida com os comentários negativos que recebe nas redes sociais. "Por que eu iria me preocupar com o que alguém que não me conhece pensa de mim? Acho que transbordamos o que temos por dentro. Triste vida a de quem precisa se esconder atrás de um perfil fake para ficar falando mal dos outros. É muito tempo livre e falta de Deus", refletiu.