Publicado 13/09/2022 11:31

Rio - Simony usou as redes sociais, na última segunda-feira, para compartilhar momentos de sua rotina no tratamento contra o câncer de intestino. No Instagram, a cantora publicou um vídeo em que chega sorridente no hospital para iniciar novas sessões de quimioterapia, e recebeu inúmeras mensagens de apoio de fãs e amigos famosos.

"Não temos controle de nada. Hoje eu só quero agradecer em primeiro lugar Deus por colocar pessoas maravilhosas na terra pra cuidar de mim!", iniciou a artista na legenda do post. "Toda a equipe do Hcor, ao meu anjo médico Dr. Fernando Maluf e sua equipe tão competente. Meu marido, meus filhos, que são minha força sempre! Minha mãe, família e meus verdadeiros amigos. Agora vocês, meus seguidores, que estão dando aula no quesito amor!", listou Simony, emocionada.

Nos comentários do registro, a cantora recebeu várias respostas de fãs, e também, de celebridades. "Te amo!", comentou o cantor Fábio Jr., acrescentando um emoji de coração vermelho. "Sua força descomunal e desde sempre nos inspira. Te amo! Eu e milhares de pessoas estamos juntos em oração pela sua recuperação o quanto antes", escreveu Renata Banhara. Já as artistas Sheila Mello e Cacau Protásio aproveitaram para enviar corações e mãozinhas em oração à Simony.

Na última quinta-feira, a cantora desabafou sobre a perda dos cabelos durante o tratamento contra o câncer. "Perder os cabelos no tratamento da quimio é superdifícil. Sempre escuto que cabelo cresce e que isso não é o mais importante. Sim, o mais importante é o foco, é a cura, mas vocês não tem noção de como é triste ver os cabelos caindo no banho, no travesseiro", iniciou na legenda de fotos em que aparece usando uma peruca loira e comprida. "Se podemos passar por esse tratamento com menos sofrimento, por quê não? Eu amo lenço, amo peruca e amo poder ter este cabelo muito parecido com o meu!", concluiu Simony.

