Rodrigo SantAnna e Junior Figueiredo terminam casamento após quatro anos de uniãoReprodução Internet

Publicado 13/09/2022 15:00 | Atualizado 13/09/2022 15:08

Rio - O humorista Rodrigo Sant'Anna confirmou, na tarde desta terça-feira, que seu casamento com o roteirista Junior Figueiredo chegou ao fim após quatro anos de união. "Hoje pela manhã saíram algumas matérias publicando algumas informações... E como cada uma cria sua própria história, queria dividir com vocês que eu e @jrfigueiredo7 não seguimos mais casados", iniciou o ator.

"Foram 4 anos muito felizes e seguimos amigos, trabalhando juntos, nos amando e respeitando como foi até aqui, afinal construímos uma família linda. Obrigado a todos as mensagens de carinho", completou. Junior Figueiredo deixou uma mensagem nos comentários. "Obrigado por tudo. Te amo. Se cuida", escreveu.

Em seu perfil, Junior também comentou o fim do casamento e contou que ele e Rodrigo têm planos diferentes. "Rodrigo sonha em ter um filho. Eu quero viajar o mundo. Sua meta é morar nos Estados Unidos. A minha, um terreninho no meio da mato. Quando anulamos nossos sonhos pra viver os do outro parece que o mundo para. A vida congela. O tempo não passa. O amor é a solução pra tudo na vida, mas só ele não basta", escreveu.



"Vivemos quatro anos incríveis e dá pra contar nos dedos de uma mão as vezes que brigamos. Traçamos juntos um caminho cheio de amor, respeito, carinho e realizações que vamos levar eternamente conosco. Rimos, choramos, comemoramos, lamentamos, fofocamos…. mas chegou a hora de cada um tomar seu rumo e sabemos que é o melhor pra nós dois", continuou. "Assim como foi nossa relação, terminamos leves, sem brigas, mentiras ou confusão", completou.



Rodrigo Sant'Anna e Junior Figueiredo se casaram em fevereiro de 2019 , em uma casa de festas na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A união aconteceu poucos dias após Rodrigo assumir publicamente o relacionamento. No Instagram, o humorista postou uma foto com o marido mas não revelou que se tratava do casamento. "A gente segue confiante em Deus. Obrigado", escreveu na legenda. No entanto, os amigos do casal entregaram a união nos comentários. Muitos convidados também postaram fotos nas redes sociais.