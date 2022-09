Danilo Mesquita e a namorada, Domenica Dias - Reprodução do Instagram

Publicado 15/09/2022 10:02

Rio - Envolvidos em grande confusão no Rock in Rio, no último domingo, Domenica Dias e Danilo Mesquita se pronunciaram sobre a situação através do Instagram, nesta quarta-feira, e denunciaram caso racismo e agressão na frente do Palco Sunset. O assunto ganhou destaque depois de vídeos do ator, que estava no ar em "Além da Ilusão", da TV Globo, bem exaltado circularem pelas redes sociais.

"Em resposta ao vídeo que está circulando nas redes sociais, venho deixa nítidos os fatos ocorridos no último dia de Rock in Rio em frente ao Palco Sunset, no show dedicado à presença de mulheres pretas. Eu e meu namorado Danilo Mesquita, estávamos na pista assistindo ao show quando um casal, visivelmente alterado, se instalou na nossa frente. No exato instante em que subiram ao palco outras cinco cantoras pretas, a mulher fingindo que estava dançando me empurrou. Pisou nos meus pés e se jogou em cima de mim, de forma proposital", começou Domenica.



Ela explicou que tentou se esquivar da mulher e até tentou diálogo. "Mesmo com a insistência nas agressões, somente tentei desviar dela em todas às vezes. Para evitar qualquer confusão, Danilo me abraçou e fez uma barreira com os braços, para que ela não me acertasse mais. Momento em que ela se virou contra nós e perguntou porque estávamos tocando nela. Respondemos que estávamos no nosso canto, que era ela quem estava me machucando e que não queríamos confusão".

Em seguida, a namorada de Danilo Mesquita informou que o vídeo viral foi feito após a briga. "Neste momento, o homem que a acompanhava covardemente deu um soco no rosto do Danilo. De forma instintiva, eu tentei reagir à agressão e fui atingida no olho. Em seguida, o casal covardemente sumiu no meio da multidão. O vídeo que está circulando na internet foi gravado após evasão do casal agressor. Estávamos indignados com o ataque de motivação, que fica explícito pelo fato de eu ser uma das únicas pessoas pretas naquele contexto no meio de um espetáculo que visava enaltecer o trabalho e obra de mulheres pretas".



Por fim, ela esclareceu: "A mulher que aparece no vídeo gritando com o Danilo, é importante dizer, nada tinha a ver com a agressão sofrida minutos antes. Mas esbravejou que nós dois estávamos causando uma confusão no show. As acusações dela, no momento de fragilidade após a agressão sofrida, aumentaram mais ainda a nossa indignação e sensação de injustiça. Junto a outras pessoas que viram a covardia que passamos, explicamos, exaltados e com razão a ela e as outras pessoas ao redor que nós é que fomos as vítimas da situação, sobretudo eu". Depois da confusão, o casal deixou o festival.

Através dos comentários da publicação, vários famosos lamentaram a situação e manifestaram apoio ao casal. "Meu Deus! Que absurdo! Covardia! Inacreditável! Abraço vocês! Muito amor", comentou Bárbara Paz. 'Eu sinto muito", afirmou Preta Gil. "Todo carinho e apoio. Que horror", reagiu Alice Wegman.



