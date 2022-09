Lucas Souza, marido de Jojo Todynho, defende cantora de ’piada’ de Nego Di - Reprodução / Instagram

Lucas Souza, marido de Jojo Todynho, defende cantora de ’piada’ de Nego DiReprodução / Instagram

Publicado 15/09/2022 12:05 | Atualizado 15/09/2022 12:18

Rio - O militar Lucas Souza, marido de Jojo Todynho, usou as redes sociais, na última quarta-feira, para desabafar sobre o ataque gordofóbico sofrido pela cantora em um vídeo do humorista Negro Di. No Instagram, Lucas expressou sua indignação e pediu para que os seguidores denunciem o perfil do ex-BBB.

"Eu estou nervoso mesmo... Eu não estou acreditando naquela palhaçada que esse ridículo daquele Nego Di publicou", iniciou o marido de Jojo, referindo-se ao registro em que o humorista debochava do último ensaio fotográfico da artista para revista "Glamour". "Como uma pessoa bota isso na internet? Bota um vídeo debochando do corpo de uma mulher... Quem é você?", questionou Lucas.

"Se a Jojo não te processar, eu vou te processar. Sabe por que? Porque você é um ridículo, otário, um m*rda. Que é cancelado e tem que continuar sendo cancelado na internet [...] Se faz isso na minha frente, você ia levar porrada. Você é nojento, porco!", disparou o militar.

Lucas Souza finalizou o desabafo, reafirmando que o humorista foi gordofóbico. "Um otário, merece um processo, seu gordofóbico, você merece ser preso. Se você fizesse isso na minha frente, você ia levar porrada, nojento. Você é um nojento, é um porco, cancelado. Nunca xinguei aqui, mas estou xingando agora. Esse ridículo do Nego Di, esse cara que envergonha o pessoal que faz comédia", disse.

Em uma outra publicação, o esposo de Jojo ainda pediu para que seus seguidores e fãs da artista denunciassem o perfil do humorista no Instagram. "Bom dia! Já denunciou Nego Di hoje?

Então bora denúncia esse lix* da sociedade, para que o perfil dele caia e a gente não seja mais obrigado a escutar as bobagens que fala! Esse racista e gordofóbico vai ser punido!", escreveu. "A conversa agora será com autoridade policial! Se tem coragem para cometer publicamente crime de injúria e difamação, terá de ter coragem também para responder em juízo! Denunciem o perfil dele!" concluiu o militar.