Wanessa Camargo e Dado Dolabella Reprodução/Instagram

Publicado 15/09/2022 11:33

Rio - Wanessa Camargo, de 39 anos, não imaginou que uma publicidade de ração para cães em seu Instagram, na última terça-feira, fosse dar o que falar. No entanto, por outro motivo. É que no vídeo é possível ouvir alguém chamando a cantora de 'amor' no fim da gravação. Não demorou muito para os internautas apontarem que a voz seja de Dado Dolabella, de 42 anos.

O artista, que mora em Goiás, estaria passando uma temporada na mansão da filha de Zezé di Camargo, em São Paulo, enquanto os filhos dela, José Marcus e João Francisco curtem as férias com pai, Marcus Buaiz, nos Estados Unidos.

Os rumores sobre o romance entre Wanessa e Dado começaram em maio, logo após o anúncio do fim do casamento de 17 anos da cantora com o empresário Marcus Buaiz. Entre idas e vindas, os dois namoraram em 2000 e terminaram definitivamente em 2004.

