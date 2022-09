Viviane Araújo mostra look do filho, Joaquim - Reprodução / Instagram

Publicado 15/09/2022 13:58

Rio - Viviane Araújo, de 47 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para exibir o look de seu filho, Joaquim, para os dias frios. No Instagram, a atriz compartilhou fotos onde o menino, que nasceu no dia 6 de setembro, aparece usando um macacão felpudo com capuz e orelhas de urso.

"Que friozinho gostoso, né pessoal?", legendou Viviane na publicação em que marcou o marido e pai de Joaquim, Guilherme Militão. Nos comentários do post, fãs aproveitaram para elogiar o bebê. "Gente, o mini Militão! É o papai todo! Que fofura, Vivi", disse uma internauta. "Muito lindo!", opinou outra. "Deus abençoe muito vocês!", desejou uma usuária.

Nos stories, Viviane aproveitou para registrar a amamentação matinal de Joaquim e celebrou que o corpo esteja voltando ao normal. "Está voltando tudo para o lugar", comemorou, mostrando parte do tratamento realizado com a fisioterapeuta. "A barriguinha já está ficando linda!", afirmou a profissional, que estava junto à atriz.

