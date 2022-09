José Dumont é retirado do elenco de ’Todas as Flores’ após ser preso em flagrante por armazenamento de pornografia infantil - Reprodução

Publicado 15/09/2022 20:05

Rio - O ator José Dumont, de 72 anos, foi retirado do elenco da novela "Todas as Flores", do Globoplay, após ser preso em flagrante por armazenamento de pornografia infantil . De acordo com a TV Globo, o ator tinha contrato apenas por obra para atuar no projeto.

"O ator José Dumont estava contratado como obra certa especificamente para a novela 'Todas as Flores', a ser exibida no Globoplay. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação", disse a emissora em comunicado oficial.

Dumont já ganhou diversos prêmios por atuações em novelas e filmes. Entre as premiações, ele venceu o Festival Latino-Americano de Havana (Cuba) como melhor ator no longa 'Baianos Fantasmas', de 1984. Além disso ele também venceu um prêmio Miami e outros prêmios nacionais, como o de melhor ator no Festival de Gramado e de Brasília.

O ator foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio, na tarde desta quinta-feira, por armazenamento de pornografia infantil. Ele teve a sua casa como alvo de um mandado de busca e apreensão por agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV). Após ser levado para a sede da especializada, o ator foi encaminhado para o presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio.