16/09/2022

Rio - Ludmilla, de 27 anos, está com tudo! A cantora usou o Twitter, na noite desta quinta-feira, para contar que foi surpreendida por uma ligação de Roberto Medina, presidente do Rock in Rio. A artista revelou para os fãs que o criador do festival elogiou sua apresentação no Palco Sunset, no último domingo.

"Tô em choque, acabei de receber uma ligação do Roberto Medina, criador do Rock in Rio, me dizendo que o meu show foi um dos melhores que o Rock in Rio já teve. Todo o esforço valeu a pena!", escreveu a cantora. Nos comentários da publicação, internautas comemoraram a notícia. "Você merece", disse um. "Orgulhosa demais", afirmou outro.

Show no Rock in Rio

Com repertório diverso e repleto de hits, Ludmilla esquentou o público do Palco Sunset, na noite do último domingo, e exaltou as mulheres negras do rap e funk. A cantora não decepcionou os fãs no quesito setlist e cantou músicas como "Verdinha", "A favela chegou" e "Socadona".

A dona do projeto "Numanice" também cantou os sucessos "Teu segredo" e "Amor difícil". Bastante emocionada, Lud fez questão de agradecer o público pela presença e ficou impressionada com o mar de gente reunida para assistir sua apresentação. "Isso aqui está lotado, eu não consigo ver onde acaba, meu Deus!", disse.

A artista também reservou um momento do show para homenagear as mulheres negras do rap e funk que, segundo ela, são a sua "base de concreto". As cantoras Tasha & Tracie, MC Soffia, Majur e Tati Quebra Barraco foram convidadas pela estrela do Palco Sunset para cantar suas respectivas músicas, trazendo representatividade ao show. "Na minha mesa, essas mulheres sempre terão lugar", disse Lud.