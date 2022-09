Fátima Bernardes ganhou festa surpresa de aniversário e presente especial do namorado, Túlio Gadêlha - Reprodução/Instagra

Fátima Bernardes ganhou festa surpresa de aniversário e presente especial do namorado, Túlio GadêlhaReprodução/Instagra

Publicado 17/09/2022 09:41

Rio - Fátima Bernardes foi vista, na noite desta sexta-feira, em um shopping da Zona Sul do Rio, com o filho, Vinicius Bonemer, e a nora. O trio foi ao cinema na véspera do aniversário de 60 anos da apresentadora, que ainda foi presenteada por uma fã que encontrou no local.

fotogaleria

Na volta para casa, a jornalista foi surpreendida por uma festa surpresa com a presença de amigos e familiares. Os registros foram compartilhados por sua filha, Bia Bonemer, nos Stories do Instagram. A nova apresentadora do "The Voice Brasil" se divertiu com muita música na celebração realizada durante a madrugada deste sábado.

Fátima ainda ganhou outro presente especial ao encontrar uma pilha de caixas de papelão na porta de casa. Quando se aproximou para abrir as caixas, a comunicadora se assustou ao descobrir que seu presentão, na verdade, era o namorado, Túlio Gadêlha. Depois do susto, os dois se abraçaram e trocaram beijos apaixonados.



Confira: