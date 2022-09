Alok se apresentou com artistas indígenas na Assembleia Geral das Nações Unidas - AFP

Publicado 17/09/2022 11:35 | Atualizado 17/09/2022 11:38

Rio - Alok marcou presença na Assembleia Geral das Nações Unidas, nesta sexta-feira, na sede da ONU em Nova York, nos EUA. O DJ brasileiro gravou uma apresentação especial que realizou com a participação de artistas indígenas com quem colaborou para seu novo álbum, intitulado "O Futuro é Ancestral", previsto para ser lançado em 2023.

"Quando a gente não tem conscientização sobre algo é normal que a gente cometa erros, no entanto quando a gente passa a ter consciência sobre aquilo, já não é mais um erro, mas sim uma escolha", declarou o produtor de 31 anos, em postagem no Instagram. "Hoje estamos em Nova York, na semana da Assembleia Geral das Nações Unidas, onde os representantes de todas as nações debaterão as principais questões globais, dentre elas, a pauta das mudanças climáticas", continuou ele.

Em seguida, o artista deu mais detalhes sobre o evento: "O Instituto Alok e o Pacto Global da ONU uniram esforços para trazer lideranças e artistas de diferentes povos indígenas para um debate sobre um futuro realmente sustentável. Encerraremos a nossa participação com uma performance muito especial com músicas do nosso álbum 'O futuro é ancestral'. É a voz da floresta que o mundo precisa ouvir através dos cantos indígenas", completou Alok.

