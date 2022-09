André Gonçalves fechou acordo com a filha, Manuela, sobre dívidas de pensão alimentícia - Reprodução Internet

Publicado 17/09/2022 16:04

Rio - André Gonçalves usou as redes sociais, neste sábado, para se retratar com a filha mais velha, Manuela Seiblitz, de 24 anos, e revelar que os dois fizeram um acordo sobre a pensão alimentícia que o ator devia. Em vídeo publicado no Instagram, o artista voltou atrás em acusações que havia feito contra a herdeira na internet e admitiu suas falhas na criação da jovem, que é fruto de um antigo relacionamento com a atriz Tereza Seiblitz.

"Declaro que Manuela nunca tentou me prender, como eu disse em uma entrevista no YouTube em dezembro de 2021. Manuela inclusive propôs um acordo para que eu não fosse preso em 2020. Eu aceitei, mas acabei não cumprindo", afirmou André, que também é pai de Pedro Arthur, de 21 anos, e de Valentina, 19.

Em seguida, o ator continuou: "A situação em que me encontro agora não é por culpa dos meus filhos e, sim, consequência das minhas escolhas. Eu não fui presente na criação da Manuela, faltei a compromissos e fiz com Manuela me esperasse diversas vezes e, em muitas delas, não compareci. Pensão não é favor. Pensão é obrigação, é o dever de um pai e o direito de um filho", declarou ele.

André Gonçalves teve sua tornozeleira eletrônica retirada, no último dia 7, após cumprir 60 dias de prisão domiciliar por dívidas de pensão alimentícia. O artista teve a pena decretada em julho pela Justiça de Santa Catarina. A decisão foi tomada em processo movido pela ex-mulher, a jornalista e atriz Cynthia Benini, por dívidas de aproximadamente R$ 350 mil com relação à pensão da filha mais nova.

