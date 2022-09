Zefa (Paula Barbosa) sofre assédio de Renato (Gabriel Santana) em 'Pantanal' - Reprodução/TV Globo

Publicado 18/09/2022 15:43

Rio - Paula Barbosa, a Zefa de "Pantanal", usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre a repercussão de cenas recentes de sua personagem na novela da TV Globo. Em vídeo publicado no Instagram, neste sábado, a atriz respondeu os comentários negativos que foram feitos após a empregada ser vítima de assédio de Renato (Gabriel Santana), em capítulo exibido na última quarta-feira.

“Eu vi e me deixou um pouco triste, mas infelizmente é muito comum, mulheres dizendo: ‘A Zefa é fresca, Renato não fez nada, mal encostou nela’. A questão é que a Zefa estava naquele lugar sendo subjugada pelo Renato o tempo todo, uma vez que ali é o ganha-pão dela, o emprego dela, ela depende daquele trabalho para ter um teto onde dormir”, defendeu a artista.

Em seguida, Paula destacou o fato do agressor ser filho de Tenório (Murilo Benício), para quem Zefa trabalha. Na cena em questão, Renato toca o corpo da empregada sem permissão enquanto ela limpa a mesa, além de soltar frases com teor sexual. "Essa situação deixa as pessoas sem saber como agir. Isso não quer dizer que elas estão sendo coniventes com aquilo", avisou a atriz.

"A gente vê acontecer o tempo todo, em diversas áreas, mulheres que têm que passar por situações com os seus chefes, situações de ‘brincadeirinhas’ em que, para tentar lidar com a situação, pensam que tem os filhos para criar, tem que pôr o pão na mesa, tentam ter jogo e cintura, saem pela tangente, e ainda tem que ouvir depois ‘ah, ela estava gostando, deu até risadinha, não falou nada na hora’", lamentou ela.

"É muito difícil estar numa situação dessas e reagir, não é todo mundo que consegue reagir. Porque dá medo, em diversos níveis, tanto da coisa física, quanto a questão de pensar: 'meu Deus, isso aqui é meu emprego, eu vou ter que aturar'. Às vezes, também leva tempo para as mulheres entenderem que estão sendo abusadas e isso não quer dizer que elas estão de acordo. O principal é que, uma vez que é dito 'não', não é não!", completou Paula.

