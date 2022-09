Larissa Manoela e André Luiz Frambach trocaram declarações apaixonadas nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 18/09/2022 13:48

Rio - Larissa Manoela e André Luiz Frambach usaram as redes sociais, neste sábado, para comemorar a data em que completam dois meses de namoro. O casal de artistas trocou declarações e abriu o álbum de fotos que tiraram juntos ao longo do período em que se relacionam.

"2 meses e uma coleção de fotos no elevador! Sou fã da nossa relação e de todo nosso amor", escreveu Larissa, na legenda de postagem no Instagram. "De todos os momentos que vivemos, o meu favorito é aquele que eu me encontro em você. Subindo e descendo todos os andares, caminhando por todos os lugares… Pra vida toda. Eu & Você", completou a atriz de 21 anos.

E André também esbanjou romantismo na homenagem que fez para a amada: "Nosso dia 17, aliás, qual dia que não é o nosso? Qual o dia que a gente não festeja nosso amor, nossa união, nosso companheirismo? Qual dia que a gente não se conquista? Qual dia que a gente não se seduz e não se declara? Não existe esse dia. Então, todos os dias são nossos, e vai continuar sendo assim pro resto da vida. A beleza está sempre nos mínimos detalhes, atitudes, desejos, sonhos. Eu te amo amor da/pra minha vida, minha alma gêmea, nossa família", disse ele, que está no ar como o Rico de "Cara e Coragem", na TV Globo.

Larissa e André Luiz se conheceram durante as gravações do filme "Modo Avião", lançado em 2020 na Netflix, e chegaram a viver um breve romance após as filmagens. Na época, o relacionamento não deu certo, mas os dois voltaram a se encontrar recentemente e, em julho deste ano, assumiram oficialmente o namoro.

