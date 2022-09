Mãe de Paulo Gustavo, Dea Lúcia completou 75 anos neste sábado - Reprodução/Instagram

Publicado 18/09/2022 13:04 | Atualizado 18/09/2022 13:08

Rio - A mãe de Paulo Gustavo, dona Dea Lúcia, completou 75 anos neste sábado e celebrou a data especial em uma festa com familiares e amigos. Para registrar a celebração, ela compartilhou as fotos que tirou com os netos, Romeu e Gael, a filha, Ju Amaral, e o ex-genro, Thales Bretas, de quem ainda recebeu uma homenagem especial.

fotogaleria

"Amores de vovó cantando parabéns. Vovó ama vocês. Obrigada, Juliana e Thales", declarou Dea, na legenda de postagem no Instagram. Famosos como Heloísa Perissé e Marcus Majella também estiveram na festa para comemorar o aniversário da matriarca, que atualmente integra a bancada fixa do quadro "Acredite em Quem Quiser", no "Domingão do Huck". A mãe do humorista ainda recebeu os parabéns de Regina Casé, Preta Gil, Sabrina Sato e Caetano Veloso através das redes sociais.

O dermatologista Thales Bretas fez questão de homenagear a ex-sogra com uma declaração emocionante. "Parabéns pra essa virginiana que organiza a vida de todo mundo! Divertida, forte, eletrizante… animada, ama a vida como ninguém! Sua energia contagia a todos à sua volta… e seu jeito divertido e amoroso inspirou a mãe mais famosa do Brasil! Dea Lúcia, sou muito grato a você, sua existência e tanto amor que você trouxe pra minha vida, com minha família que é meu maior bem do mundo! Saúde, alegria e ainda mais força, sempre. Conte comigo", escreveu o viúvo de Paulo Gustavo, que morreu vítima da covid-19, em maio do ano passado.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dea Amaral (@dealucia66)