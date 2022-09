Lucas, "A Fazenda 14" - Reprodução de vídeo

Publicado 18/09/2022 17:32

A 14ª edição de 'A Fazenda', reality show rural da Record, começou com tudo. Além de tretas e novidades, as punições também já começam a aparecer no dia a dia dos pões. Tanto que, na madrugada deste domingo (18), Lucas Santos, Fazendeiro da semana, fez com que todos os confinados amargassem uma penalidade com a duração de 24 horas, indicando que o jogo, de fato, segue a todo vapor já nos primeiros dias.

A punição surgiu devido ao fato de Lucas ter ficado sem microfone durante um período curto. Na ocasião, o Fazendeiro foi ao banheiro num momento em que estava sem microfone. Lá, ele chegou a conversar com outras pessoas. O suficiente para a penalidade. A casa ficou proibida de usar a piscina e o ofurô da sede.

Rapidamente, o alarme da casa soou para punição, e Lucas chegou a afirmar, com convicção: "Eu não sou, porque tem microfone aqui dentro". No entanto, segundo as regras de "A Fazenda", só é permitido ficar sem microfone durante banhos de chuveiro, piscina ou ofurô.

Quando a produção enviou o comunicado mais detalhado sobre a punição, o ator assumiu a falha: "Fui eu", disse ele. Até o momento, esta é a penalidade mais longa da atual temporada do reality.