Andressa Urach com o marido, Thiago Lopes, o filho, Arthur e a nora, BrendaReprodução / Instagram

Publicado 19/09/2022 09:53 | Atualizado 19/09/2022 11:18

Rio - Arthur, filho de Andressa Urach, usou as redes sociais, no último sábado, para contar que fez as pazes com a mãe. Em seu canal no YouTube, o jovem também admitiu que ainda existem certas barreiras em sua relação com o padrasto, o empresário Thiago Lopes.

"Vou contar para vocês como tudo aconteceu... Bom, era uma manhã de domingo e a avó da Brenda veio aqui no quarto, enquanto estávamos dormindo, e falou que minha mãe estava no portão. Aí, eu disse: 'ué, minha mãe está no portão?' e desci, fui conversar com ela", explicou Arthur. "Ela falou com o Arthur e depois me chamou e me pediu desculpas. Eu vi que aquilo foi de coração. Depois ela chamou a minha mãe e a minha avó e pediu desculpa também", acrescentou Brenda, namorada do rapaz.

"Em relação ao marido da minha mãe, cada um vai para um lado. A gente se perdoou, mas não esqueceu da situação", declarou o filho de Andressa Urach durante o registro.

Relembre a polêmica

Tudo começou quando o jovem, de 17 anos de idade, publicou um vídeo no YouTube, onde acusava o padrasto, Thiago Lopes, de ser controlador. Na época, Andressa Urach se revoltou com a situação e detonou o filho na web.

"Foi a maior decepção. Eu sou borderliner, faço tratamento psiquiátrico, tomo medicação, ir na igreja me ajuda, mas quando vem muita pressão, eu surto. Só Deus mesmo para me ajudar, porque minha vontade é pegar uma cinta e dar uma surra no meu filho, coisa que nunca fiz na vida, para vocês terem uma ideia", desabafou Andressa. "Nunca imaginei que Arthur agiria da maneira que ele tem agido. Minha alma dói, meu coração dói. De todas as decepções que passei nos últimos anos, essa está sendo a mais difícil. Quero ter olhos espirituais, mas dá vontade de tirar esses demônios da cinta", completou.