Publicado 19/09/2022 10:50

Rio - Flávia Viana e Marcelo Zangrandi comemoraram o aniversário de dois anos do filho, Gabriel, em grande estilo. O casal promoveu um festão para o herdeiro, com o tema dinossauros, no bairro do Morumbi, em São Paulo, neste domingo. O pequeno, inclusive, esbanjou fofura vestido como 'Baby Dino' na hora do parabéns.

A campeã de 'A Fazenda-Nova Chance', da Record TV, falou sobre o momento especial através do Instagram. "Que Deus continue cuidando dos nossos caminhos em cada detalhe! Parabéns meu filho! Sua festa estava perfeita", escreveu Flávia na legenda.