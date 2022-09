Jenny Miranda e Gretchen - Reprodução

Jenny Miranda e GretchenReprodução

Publicado 19/09/2022 09:11

Rio - As polêmicas na família Miranda continuam à todo o vapor. Jenny Miranda publicou uma carta aberta no Instagram, neste domingo, e revelou que está proibida de falar o nome de Gretchen e da família. A notícia foi divulgada após a cantora fazer uma live no Instagram, na noite deste sábado, para falar sobre as polêmicas envolvendo sua filha adotiva e a participação de sua neta, Bia Miranda, em "A Fazenda 14". Segundo a Rainha do Rebolado, a influenciadora digital só pensa em ser famosa e ficou incomodada com o fato de Bia ter sido selecionada para o reality rural da Record TV.

"Vocês não conhecem minhas dores e não sabem nem 1% do que eu já passei. Ontem, depois de me defender nos meus stories usando fatos para provar a minha dignidade, eu recebi uma notificação me proibindo de mencionar o nome da minha até então 'família'. O que ocorre é que nesta mesma noite foi aberta uma live na qual eu fui difamada novamente, caluniada e mais uma vez injustiçada", começou Jenny.

"Fui, sim, adotada de coração, e agora mais uma vez abandonada. Eu tinha uma mãe biológica que me fez passar por situações que até Deus duvida. Mas assim como mantive meus traumas em sigilo, eles doem, não quero mais falar sobre eles", continuou.

Logo depois, a influenciadora digital negou que as acusações feitas por Gretchen e representantes de Bia sejam verdadeiras. "Foram ditas mentiras terríveis sobre mim ontem e, por enquanto, não posso me defender. Jamais faria algo pra prejudicar a minha filha. Pelo contrário, tudo que fiz foi tentando ajudar, mesmo que eu não tenha acertado em tudo. [...] Ontem fui expulsa de uma 'família' que até pouco tempo dizia me amar. Agora não quero mais. Quero seguir minha vida, cuidar das minhas feridas e me reerguer".

Entenda o caso

A cantora Gretchen fez uma live no Instagram, na noite deste sábado, para falar sobre as polêmicas envolvendo sua filha adotiva, Jenny Miranda, e a participação de sua neta, Bia Miranda, em "A Fazenda 14". Gretchen afirmou que a filha só pensa em ser famosa e ficou incomodada com o fato de Bia ter sido selecionada para o reality show da Record TV.

"A Jennifer quer ser famosa. Ela quer ser a filha da Gretchen, a irmã do Thammy, entenderam? Só que Deus é tão justo que não deu essa oportunidade para ela. E sabe por quê? Porque ela não merece", iniciou. "Deu essa oportunidade pra filha dela. Ela tá muito chateada com isso. Ela tá p* da vida porque não foi ela que foi chamada. Aí ela diz que fui eu que coloquei ela [Bia] na Fazenda. Gente, ninguém tem esse poder, ninguém coloca ninguém na Fazenda. O pessoal da Record não é assim", completou.