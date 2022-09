Gkay interrompe dança de Juliette e Pedro Sampaio - Reprodução de vídeo

Gkay interrompe dança de Juliette e Pedro SampaioReprodução de vídeo

Publicado 19/09/2022 10:20

Rio - Gkay usou o Twitter, neste domingo, para negar que tenha ficado com ciúmes de Pedro Sampaio, com quem ela já viveu um affair, e Juliette, após eles dançarem juntinhos no palco do Aviões Fantasy, na Arena Castelão, em Fortaleza, no último sábado. Um vídeo em que a influenciadora digital e humorista interrompe o DJ e a campeã do "Big Brother Brasil 20" se divertindo chamou a atenção dos internautas. Os usuários, então, a acusaram de não ter gostado de ver os dois coladinhos.

"Realidade: eu, Juliette e Pedro dançando até 7h da manhã, se divertindo pra caramba e fazendo resenha. Internet:: crise de ciúme, 'ridícula ela tirando o Pedro', 'nossa, que desnecessário'. Gente, juro, vocês precisam ir comer um pão", escreveu Gkay. Através dos comentários, a cantora ressaltou que não houve nenhum mal estar entre eles. "E a gente estava brincando com isso no camarim. Dito e feito!".

Logo depois, uma seguidora pediu para Gkay ser a responsável por uma aproximação entre Pedro e Juliette. "Amiga, faz acontecer", comentou a fã. "Gente, vocês não sabem de nada", respondeu a influencer, sem dar mais detalhes.



gente vcs não sabem é de nada… — 3 MESES PRA FAROFA (@gessicakayane) September 18, 2022

Veja o vídeo: