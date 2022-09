Viih Tube e Eliezer esperam o primeiro filho - Reprodução do Instagram

Publicado 20/09/2022 11:43 | Atualizado 20/09/2022 12:02

Rio - Viih Tube, de 22 anos, e Eliezer, de 32, serão papais. O casal, que está junto desde maio deste ano, contou a novidade para os fãs através do Instagram, na manhã desta terça-feira. A youtuber falou sobre a felicidade dos dois com o bebê e revelou estar ansiosa para ver o rostinho do filho. Já o ex-BBB confessou que se tornou um 'pai chorão' e disse ter entendido o propósito do reality global em sua vida.

"Sim, estou grávida, vamos ter um bebê Estamos muito felizes e esse bebê já é tão amado, estou tão ansiosa pra ver o seu rostinho meu pacotinho! Nos arrepiamos só de pensar como tudo aconteceu na nossa história, era pra ser! Pais de primeira viagem e o Eli é o pai mais babão e chorão que já vi. Vamos compartilhar todos os momentos com vocês! Obrigada a todos que apoiam a gente e torcem pela nossa felicidade e agora da nossa família!", escreveu ela.

Eliezer também falou sobre o momento especial. "Antes de escrever essa legenda, que deve virar um texto, eu já estou chorando e foi a partir desse momento (do vídeo) que eu me tornei um pai chorão… uma manteiga derretida! SIM! A Viih tá grávida e eu sou o cara mais feliz desse mundo...Eu me perguntei muitas e muitas vezes o propósito do BBB na minha vida e eu não tinha uma resposta… talvez isso que eu vou falar ninguém entenda mas eu sim, agora eu sinto o porquê. Deus não faz nada sem um propósito. É isso… eu vou ser papai, a Viih vai ser mamãe mais paparicada e amada desse mundo e vocês vão ser tudo titio

Ps.: to desabando de chorar nesse momento".

Amigos e fãs do casal vibraram com o anúncio da gravidez de Viih Tube. "Amiga, que venha com saúde. Muitas bençãos pra vocês", escreveu Maisa Silva. "Eu amo vocês!! Vão ser os melhores pais do mundo", comentou Gabi Martins. "Todo amor e saúde do mundo pra essa família", desejou um internauta.

Previsão da gravidez



Em julho deste ano, a sensitiva Lene previu que a youtube iria engravidar de Eliezer e chegou a fazer um alerta em suas redes sociais. "Vi pelos mantras que Viih Tube pode ter uma gravidez inesperada do Eliezer", escreveu ela, que previu a morte cantor Cristiano Araújo e do apresentador Gugu Liberato, na legenda.





